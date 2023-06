Greenpeace zitt e schlechte Fazit an iwwerschreift e Communiqué um Dënschdeg de Moie mat "Ëmmer nach knaschteg a geféierlech".

Zejoert wiere méi wéi 3 Milliarden € vun den am ganzen 26 an der Pensiouns-Reserv, a Klima- oder Ëmweltschiedlech Industrieprojete gefloss, an d’Nuklearenergie, oder a Betriber, déi den internationalen Standarten a Punkto Mënscherechter nach ëmmer net entspriechen.

888 Milliounen € wiere beispillsweis zejoert an d’Kuelen-, Pëtrols- oder d’Gasindustrie gaangen. E Plus vu bal 7% am Verglach zu 2021.

Fir Greenpeace ass dofir kloer dass d'Nohaltegkeetspolitik vum Pensiounsfong just eng PR-Aktioun wier.