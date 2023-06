Zejoert gouf et 36 déidlech Verkéiersaccidenter, dat ass e Plus vu 67 Prozent. D’Joer virdru waren et 24 Doudesaffer.

Am Ganze gouf et d’lescht Joer 1.094 Accidenter, 2021 waren et der 949. "Et ass warscheinlech dat allerschlechst Joer, zanter dass ech dës Zuele presentéieren", esou den Transportminister François Bausch géintiwwer der Press um Donneschden. Par Rapport zu 2013 gëtt et zwar e positiven Trend mat manner Blesséierten an allgemeng och manner Accidenter. Ma dat lescht Joer géing awer elo e schlecht Liicht op déi Entwécklung geheien.

D’Motosfuerer maache bal een Drëttel vun allen Doudesaffer aus. Vill wier scho gemaach ginn fir ze sensibiliséieren an Accidenter ze verhënneren, zum Beispill Leitplanken opbauen op kritesche Plazen. Ma dacks wiere Motosaccident direkt besonnesch schlëmm, well d’Persoun um Gefier méi exposéiert ass wéi an engem Auto.

Alkohol a Vitesse ëmmer nach Haapt-Problemer

Déi Haapt-Facteure fir schwéier Accidenter bleiwen den Alkohol an d’Vitess. Bei 15 Doudeger a 36 schwéier Blesséierter war ze vill Alkohol am Spill. Och Cannabis ass bei Stroossenaccidenter vertrueden. Den Transportminister huet däitlech gemaach, dass och wann de Cannabis legaliséiert gëtt, et esou bleift, dass een net ënnert Afloss vu Cannabis dierf fueren.

Wat d’Limitt vu 0,5 Promill ugeet beim Alkohol, esou soll déi net op 0,0 erof gesat ginn. Bei den Accidenter hätt een nämlech däitlech gesinn, dass zum Deel d’Chaufferen Tauxen vun iwwer 2 Promill hunn. Wa sech d’Leit un de virgeschriwwenen Taux géingen halen, kéinten och scho vill Accidenter verhënnert ginn, betount de François Bausch.

François Bausch: Et wäerte méi Alkoholskontrolle gemaach ginn

Dem Minister no wier et besonnesch iwwerraschend, dass ëmmer nach Leit kee Gurt unhunn am Auto. 11 Doudesaffer vun zejoert hate kee Gurt un, dat dierft eigentlech net sinn. An de leschte 5 Joer sinn 22 Leit gestuerwen, déi kee Sécherheetsgurt unhaten.

An der europäescher Statistik zielt Lëtzebuerg 40 Doudeger op eng Millioun Awunner, domadder ass de Grand-Duché op 9. Plaz am EU-Verglach.