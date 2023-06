An de sozialen Netzwierker schreift den Deputéierten, datt hien d’Sensibilité politque verléisst.

Wéi de Roy Reding e Freideg de Mëtteg an de soziale Medie matdeelt, trëtt hien aus der ADR aus. Grond dofir wier ee "flagrante Vertrauensentzuch". Seng "fréier Partei" hätt decidéiert, hien no 10 Joer an der Chamber als eenzegen "Deputé sortant" net méi als Kandidat am Zentrum opzestellen. Dat wier "du jamais vu", schreift de Roy Reding op Facebook:

"Meng Konklusioun ass ganz einfach déi ze soen, dat wann ech der adr net méi gutt genuch si fir d’Wallëscht unzeféieren, da sinn ech och net gutt genuch fir d’adr an der Chamber ze sëtzen."

Hie wéilt Sträit, onnéideg Diskussiounen, Intrigen a Kampfofstëmmungen net matmaachen. Derbäi kéim, datt de sougenannten "vëlkeschen Diskurs", deen d'ADR an der Lescht no bausse géing ausstralen, net mat senge fundamental liberalen Iddie compatibel wier, esou de Roy Reding.

RTL sot de Roy Reding, hie géif säi Mandat an der Chamber fäerdeg maachen an e géif aktuell och net ausschléisse mat an d'Chamberwalen ze goen. Wat konkret domat gemengt ass, si mer op Nofro net gewuer ginn.

Den Alex Penning, adr-Generalsekretär, seet sech iwwerrascht iwwert d'Decisioun vum Roy Reding. Et wier nach keng endgülteg Decisioun iwwer d'Lëschte gefall.

Vun de Responsabele vun der Chamber heescht et, datt de Roy Reding net aus der Chamber demissionéiert huet, mä just aus der ADR. Ob hien als onofhängegen Deputéierte weider wäert siegéieren, präziséiert de Roy Reding net, hie war zënter 2013 Deputéierte fir d'ADR.

De Roy Reding ass zanter laange Jore politesch aktiv a war als éischt bei der LSAP engagéiert. 2009 ass de gebiertege Stater Affekot du mat der ADR an d'Chamberwale gaangen, wou hien deen Zweetgewielten hannert dem Jacques-Yves Henckes gouf.

2013 gouf de Roy Reding dunn an d'Parlament gewielt, wou hien zanterhier siegéiert, bis et elo zum Broch mat senger Partei komm ass. Bis zu de leschte Gemengewale war de Politiker zanter 2017 och fir seng Partei am Stater Gemengerot.

Bei de Chamberwalen 2018 war de Roy Reding deen Éischtgewielten op der Zentrumslëscht vun der adr, mat engem Ecart vun 2.000 Stëmmen op den Alex Penning.

Zanter 2004 war d'ADR ëmmer mat engem Deputéierten an der Chamber vertrueden, deen am Bezierk Zentrum gewielt ginn ass.

Wann de Roy Reding elo d'Legislaturperiod als onofhängegen Deputéierten um Krautmaart fäerdeg mécht, schmëlzt de Grupp vun den ADR-Politiker op nëmmen nach 3 Memberen.