E Sonndeg am Nomëtteg géint 15.30 Auer koum et op der N25 tëscht Kautebaach a Wooltz zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Moto.

Geschitt ass dat Ganzt kuerz no der Kautebaach an enger Kéier. De Motocyclist huet sech uerg um Bee blesséiert a gouf no enger éischter Behandlung op der Plaz zu enger weiderer Behandlung an d'Spidol gefouert.