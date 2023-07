Am Ganze 5 blesséiert Persoune mellt de CGDIS a sengem Bulletin, dat bei 2 Accidenter.

Géint 1 Auer e Sonndeg de Mëtteg haten sech an der neier Avenue an der Stad zwee Autoen ze pake kritt. Dobäi goufe 4 Persoune blesséiert.

Ee Blesséierte gouf et da géint véierel op Zwou tëschent Péiteng an Athus. Do war en Auto op d'Kopp gaangen.