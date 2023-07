D'Gesondheetsministesch huet am RTL-Moiesjournal op d'Kriticke vun der AMMD um Projet de loi vum sougenannte Virage ambulatoire reagéiert.

D'Paulette Lenert ass zefridden, datt d'nächst Woch de Gesetzprojet iwwer de sougenannte "Virage ambulatoire" an der Chamber ka gestëmmt ginn. Dat si jo medezinesch Soinen a Servicer baussent de Spideeler. Dialys oder Radiologie falen do drënner. Den néidegen Avis vum Staatsrot koum en Donneschdeg eraus. De Staatsrot warnt allerdéngs, datt Plainten um Verwaltungsgeriicht méiglech sinn. D'Paulette Lenert mécht sech doriwwer keng Gedanken, wéi si seet, wär dat näischt, wat hir Angscht mécht.

D'Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren nennt dat Ganzt e verfeelte Gesetz. Um Enn vun der Legislaturperiod géif d'Regierung an Aktionismus verfalen a géif wëllen e Gesetz duerchboxen, dat de Patienten an dem Gesondheetssystem weider géif schueden, hat d'AMMD e Mëttwoch an engem Communiqué geschriwwen.

D'Doktere vun der AMMD sinn op alle Fall net zefridde mat deem, wat geplangt ass. Déi Antenn muss jo u Spideeler ugekoppelt sinn. Fir si wier awer ganz kloer, datt Investitiounen a Milliounenhéicht vun ëffentlecher Hand finanzéiert ginn an de kommerziellen Drock erausgehale gëtt, ënnersträicht d’LSAP-Ministesch.

Si hëlt deemno d'Kritik zur Kenntnis, mä wëll, dass déi concernéiert ambulant Strukturen, wou zum Beispill IRMe bedriwwe ginn, un d'Spidolsgruppe ralliéiert bleiwen. De Beräich vum Service extra-hospitalier wier deen Ament e reegelrechte Paradigme-Wiessel, seet d’Paulette Lenert. Et wier un enger nächster Regierung ze entscheeden, ob een dee Wee wéilt goen oder net.

Den aktuelle Gesetzprojet wäert e Freideg de Mëtteg an der zoustänneger Chamberkommissioun Sujet sinn a soll d’nächst Woch um Krautmaart gestëmmt ginn.