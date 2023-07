Kuerz virun 18 Auer ass tëscht Proz a Folscht ee Motocyclist gefall a gouf dobäi blesséiert.

An der Nuecht op e Samschdeg géint 4.30 Auer gouf et zu Hiefenech en Accident. En Auto an e Bus krute sech do ze paken, eng Persoun gouf verwonnt.

Zu Mëlleref hate géint 21.30 Auer e Freideg den Owend Holz-Palette Feier gefaangen. De CGDIS mellt ee Blesséierten.