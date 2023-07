D'Kulturministesch Sam Tanson an de Minister fir ëffentlecht Baue François Bausch hunn de Projet e Méindeg de Moien der Press presentéiert.

Zanter 2018 ass d'Gebai klasséiert, an deem fréier de Sëtz vun RTL war an dono de Gesondheetsministère. Elo soll et eng Plaz ginn, wou produzéiert a geschaaft ka ginn, mat Proufsäll, Studioen, an Atelieren.

Donieft soll och de Grand-Public erëm vum Gebai kënne profitéieren, mat ënnert anerem Concerten am groussen Auditoire an engem Restaurant. D'Gebai wat eng ganz rare Architektur huet, gëtt renovéiert an isoléiert, ma och baussent dem Gebai ginn Aarbechte gemaach, do soll zum Beispill en klengen Amphitheater hikommen. Bis elo rechent een mat engem Budget vun 70 Milliounen an viraussiichtlech soll de Chantier Mëtt, respektiv Enn 2029 fäerdeg sinn.

PDF: Presentatioun vum Projet

Conférence de presse: présentation du projet «Villa Louvigny – réaménagement et transformation en tiers-lieu culturel» (17.07.2023)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / ministère de la Culture En date du 17 juillet 2023, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, ensemble avec Sam Tanson, ministre de la Culture, ont présenté le projet relatif au réaménagement et transformation de la Villa Louvigny en tiers-lieu culturel.

La Villa Louvigny, classée monument national depuis 2018, a abrité l'ancien siège de la Compagnie luxembourgeoise de radiodiffusion, puis de télédiffusion. Pour mieux répondre aux standards actuels et aux besoins futurs, le bâtiment sera rénové et transformé en tiers-lieu culturel avec la réactivation du «Grand auditoire» et de l'ancien «Petit studio», l'intégration d'un restaurant ainsi que l'aménagement d'une scène à l'extérieur.

Concept architectural et aménagement extérieur

Le concept architectural prévoit des solutions constructives et techniques d'envergure dont l'objectif est de conserver le patrimoine. Le complexe actuel est composé de quatre volumes bien distincts: aile administrative, «Grand auditoire», «Bâtiment Tour» et aile artistes avec pièces annexes.

Concernant le «Grand auditoire», celui-ci existe depuis les années 50 et doit être entièrement restauré dans le but de le réutiliser comme salle de concerts. Le projet de rénovation prévoit la réutilisation de l'auditoire avec ses locaux annexes d'enregistrements existants et la création de nouveaux locaux annexes, notamment une garde-robe, un accueil avec billetterie et des sanitaires publics. Un restaurant/bar avec terrasse extérieure et un accès séparé est prévu au rez-de-chaussée de l'aile administrative. L'ancien «Petit studio RTL» sera également transformé afin de servir de salle de répétition pour les arts de la scène.

En outre, de nouveaux éléments comme un escalier de secours, un ascenseur pour les Services d'incendie et de secours à l'extérieur de la tour ainsi qu'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, installée à l'entrée principale, seront intégrés.

Un soin particulier est porté sur le réaménagement des surfaces extérieures de la Villa Louvigny d'une surface de quelque 6.600 m2, ouvertes au public et liées au parc municipal entourant le bâtiment, tout en reprenant le langage du paysagiste Edouard André.

Un tiers lieu culturel

Ce réaménagement transformera la Villa Louvigny en véritable tiers-lieu culturel, dédié à la création, la production, et l'expérimentation culturelle, tout en offrant des espaces de répétition pour les arts de la scène (musique, danse, théâtre et cirque).

Le site abritera Kultur | lx - Arts Council Luxembourg, et des espaces administratifs et de co-working seront dédiés aux fédérations et réseaux culturels professionnels.

Finalement, la Villa Louvigny retrouvera sa vocation d'espace public par le biais de la réactivation de la salle de concerts historique et l'aménagement du restaurant/bar avec sa terrasse extérieure.

Par ce projet de réaménagement, le gouvernement répond directement à quatre recommandations exprimées par le secteur culturel dans le Kulturentwécklungsplang 2018-2028 (KEP):

• Recommandation 17: encourager et soutenir les partenariats et la mutualisation des compétences, des réseaux et des moyens

• Recommandation 18: améliorer les conditions de travail pour les artistes et créateurs

• Recommandation 26: contribuer à la formation continue des artistes et acteurs culturels

• Recommandation 27: renforcer la structuration des fédérations, réseaux nationaux et associations professionnelles et sectorielles

Concept énergétique

Le bâtiment met en œuvre un concept relatif visant à allier au mieux les contraintes de rénovation avec une consommation énergétique minimale et l'utilisation d'énergies renouvelables. Pour atteindre cet objectif, le concept prévoit une isolation thermique et une étanchéité performante de l'enveloppe, combinées à une ventilation mécanique munie de récupérateurs de chaleurs efficients, le renouvellement des fenêtres et l'installation d'une protection solaire en tissu.

Une installation photovoltaïque, composée de quelque 260 panneaux avec une puissance de 105 kWp, ainsi qu'un nouveau système de chauffage renouvelable par pompe à chaleur seront également mis en place.

Le coût global des travaux du projet est estimé à 70.000.000 euros TTC.