Dat huet den Educatiounsminister confirméiert a betount, dass dat awer net heescht, dass d'Privatfirma vum Nicolas Didier komplett soll iwwerholl ginn.

D'Detailer géingen nach ausgeschafft ginn, ma notamment soll d'Personal iwwerholl ginn.

Chambercommissioun zum Dossier Science Center/ Reportage M. Camposeo

En Dënschdeg de Moie war an der Chamberkommissioun en Echange mam Minister iwwer d'Analyse vun der Inspection générale des finances zum Fonctionnement vum Science Center. Den Educatiounsministère hat d'Conventiounen an d'Finanzement fir de Science Center gekënnegt, nodeems finanziell Ongereimtheeten am Fonctionnement vum LSC public goufen.

Den Educatiounsministère hat Propose gemaach, fir d'Aktivitéit vum Zenter ze garantéieren. D'Firma GGM11 an d'asbl vum LSC ze integréieren, esou wéi, dass an Zukunft och Member vum Staat am Conseil d'Administration solle vertruede sinn, wiere Konditiounen, déi antëscht vun de Vertrieder vum Science Center géingen acceptéiert ginn, esou den Educatiounsminister. Wéi eng Roll den Nicolas Dider wäert spillen, konnt de Minister awer net soen.

D'Deputéiert Sven Clement vun de Piraten an d'Diane Adehm vun der CSV hu sech éischter skeptesch gewisen, wat de Poste vum Nicolas Didier am LSC ugeet. Et wier een iwwerrascht, dass den Nicolas Didier no senger Virgeschicht an trotz sengen iwwer 70 Joer nach kéint en Aarbechtskonktrakt mam LSC kréien. D’Chamber misst den Dossier am A behalen, schliisslech geet et ëm Steiersuen, esou de Sven Clement. Et dierft kee Risk vun enger perséinlecher Beräicherung beim Nicolas Didier ginn.