Zënter 2006 komme syntheetesch Cannabinoiden, also net-natierlech Cannabinoiden, a sougenannte "Legal-High"-Produite wéi "Spice" oder "K2" vir.

Dës Substanz huet sech iwwert déi lescht Jore weltwäit ausgebreet. 2021 ass den Hexahydrocannabinol, kuerz HHC, um US-Marché opgedaucht, 2022 dunn an Europa, eng éischte Kéier an Dänemark.

Zënter deem hunn 20 Memberlänner aus der EU, sou wéi Norwegen, dës Substanz iwwert de Warnsystem vun der Europäescher Unioun, méi genee bei der Kontrollinstanz fir Drogen an Drogesucht (EBDD). Obwuel HHC a wëssenschaftleche Kreesser zënter iwwer 8 Joer bekannt ass, goufe bis ewell awer keng pharmakologesch oder toxikologesch Etuden um Mënsch duerchgefouert.

Aus pharmakologescher Siicht sinn d'Auswierkunge vun HHC am Kader vun akute Verhalensstéierungen a psychesche Stéierungen ganz änlech, wéi se bei Konsumente vu Cannabis oder aneren Δ9-THC-haltege Produiten optrieden.

D'Lëtzebuerger Autoritéiten hätten, esou de Gesondheetsministère, ganz fréi op d'Opkomme vu syntheetesche Cannabinoide reagéiert an huet vun 2009 un d'Lëscht vu psychoaktive Substanzen erweidert, dat op all syntheetesch Cannabinoiden. Och déi hallefsyntheetesch Cannabinoide wéi HHC falen an dës Kategorie. HHC, esou d'Gesondheetsministesch an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro, géif nämlech aus natierlech Cannabinoide syntheetiséiert ginn.

Lëtzebuerg war deemools eent vun den éischte Länner an der EU, déi esou allgemeng Reegelungen agefouert huet. Am Interêt vun der ëffentlecher Gesondheet wäerten déi Lëtzebuerger Autoritéiten weider Mesuren ergräifen. fir d'Risken an d'Schied, déi duerch esou Stoffer optrieden, ze verhënneren oder ze miniméieren.

Le hexahydrocannabinol (HHC) réglementé au Luxembourg: les autorités prennent des mesures pour prévenir les risques liés aux cannabinoïdes synthétiques (01.08.2023)

Communiqué par : ministère de la SantéDepuis 2006, les cannabinoïdes synthétiques (cannabinoïdes d'origine non naturelle) ont fait leur apparition dans les produits «legal high» tels que «Spice» ou «K2». Ce phénomène s'est propagé à l'échelle mondiale et a entraîné une prolifération de ces substances. Le hexahydrocannabinol (HHC) est apparu sur le marché américain en 2021 et a été détecté pour la première fois en Europe au Danemark en 2022. Depuis lors, 20 États membres de l'Union européenne ainsi que la Norvège ont notifié la présence de ces substances via le système d'alerte de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).

Bien que le HHC soit connu depuis plus de huit décennies dans les cercles scientifiques, aucune étude pharmacologique ou toxicologique n'a été menée sur l'humain à ce jour. Toutefois, d'un point de vue pharmacologique, les effets en termes de troubles comportementaux et psychologiques aigus du HHC sont très similaires à ceux ressentis par les utilisateurs de cannabis et autres produits à base de Δ9-THC.

Les autorités luxembourgeoises ont réagi très tôt à l'apparition des cannabinoïdes synthétiques, en étendant leur liste de substances psychotropes dès 2009. Par le biais du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes, la liste des substances psychotropes a été étendue à tous les agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes ou cannabinomimétiques synthétiques. Les cannabinoïdes semi-synthétiques tels que le HHC tombent dans le champ d'application de ce règlement.

Le Luxembourg était à l'époque l'un des premiers pays de l'Union européenne à se doter d'une telle réglementation générique. Les autorités luxembourgeoises continuent de prendre des mesures de prévention et de réduction des risques et dommages liés à l'utilisation de ces substances, dans l'intérêt de la santé publique.