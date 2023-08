E grousse Kritikpunkt vun der Handwierkerkummer ass, datt d'Konkurrenzautoritéit d'Marge vum Secteur an d'Salairen um Bam matenee vermëscht.

Et gëtt weider Kritik un der Enquête vun der Konkurrenzautoritéit iwwert den Immobiliesecteur. Dës Kéier vun der Chambre des métiers an enger Prise de position an oppene Bréif un de Wirtschaftsminister Fayot, deen de Minister e Mëttwoch wäert kréien.

D’Handwierkerkummer schreift an éischter Plaz, datt d’Konkurrenzautoritéit leider géing d’Marge vun den Immobiliepromoteuren an d’Salairen am Bau vermëschen. D’Geschäftsmodeller vu béide Secteure wieren awer ganz ënnerschiddlech. D’Bauentreprise maachen net dee selwechte Niveau vu Rentabilitéit ewéi d’Promotioun a kënnen net vun der Hausse vun de Logementspräisser profitéieren, betount d’Handwierkerkummer.

Vun dohier hätten d’Betriber guer keen Interêt, fir datt manner séier gebaut gëtt, esou wéi d’Konkurrenzautoritéit et verdächtegt. Donieft wier et d’Hausse vun den Terrainspräisser, déi d’Präisser vun de Wunnengen an d’Luucht géing drécken, well d’Baukäschte zimmlech wéi d’Inflatioun matgaange wieren. D’Handwierkerkummer proposéiert, datt zwou getrennten Analysë gemaach ginn, tëscht Bau a Promotioun.

D’Handwierkerkummer freet sech donieft och, wéi et méiglech soll sinn, datt 4.000 Betriber sech géingen ofschwätzen, datt d’Paie vun den Aarbechter hei am Land méi héisch wieren ewéi an de Nopeschlänner. De Manktem u Main d’oeuvre wier der Handwierkerkummer éischter op d’Konkurrenz vum Staat zeréckzeféieren.