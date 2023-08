De Wirtschaftsminister bleift bei sengen Aussoen iwwert den Immobiliësecteur, mee zitt Bau an Handwierk aus der Schosslinn.

"Natierlech maachen ech dat net!": De Wirtschaftsminister Franz Fayot zitt seng Aussoen iwwert den Immobiliësecteur net zeréck, och net nodeems d’Handwierkerfederatioun dat an engem oppene Bréif verlaangt huet. Dës wërft an deem Bréif dem Minister "Spekulatiounen an Ënnerstellunge" vir, well hien aus der Enquête vun der Konkurrenzautoritéit de Verdacht vun Ofsproochen am Secteur opgegraff hat. De Franz Fayot zitt seng Aussoen wéi gesot net zeréck, mee betount am RTL-Interview, datt d’Konkurrenzautoritéit an hie sech op d’Promotioun konzentréiert hätten an net op de Bau oder d’Handwierk. Wat de Verdacht vun Ofsproochen am Immobiliësecteur ugeet, do wërft d’Handwierkerfederatioun der Konkurrenzautoritéit an dem Franz Fayot vir, d’Promotioun an de Bau an d’Handwierk an een Dëppen ze geheien. D’Federatioun wiert sech géint dës Virwërf a freet, datt wann et esou Fäll géinge ginn, déi dann mam Numm genannt géinge ginn. De Romain Schmit freet sech, ob een elo, wou de Secteur virun enger "handfester Kris" steet, näischt Besseres ze di wéisst ewéi esou eng "Hetzjuegd" op d’Bau-Entreprisen ze maachen. De Franz Fayot seet, hei géing de Ball bei der Konkurrenzautoritéit leien, nodeems hire President de Pierre Barthelmé jo bei eis um Radio sot, datt no der sektorieller Enquête elo mat Instruktiounen ze rechne wier. Et misst een do "Fall fir Fall" kucken, ob et Ofsprooche gouf oder net.

De Franz Fayot betount awer, datt déi sektoriell Enquête a seng Aussoe sech op d’Promotioun konzentréieren an net op de Bausecteur oder d’Handwierk. Den LSAP-Minister widderhëlt de Constat, datt de Bausecteur tëscht 2010 an 2020 just 5% Margë gemaach hätt, iwwerdeems d’Promoteuren 20% Marge gemaach hätten. Dat géing weisen, datt mam Land spekuléiert gëtt. D’Bau- an Handwierksbetriber géingen a sengen Aen och ënnert der Präisdreiwerei vun de Promoteure leiden. De Romain Schmit äntwert do, dat kéint een esou gesinn, mee dat wier eben dat "normaalt Spill an engem kapitalistesche Marché". Et géing eng Offer an eng Demande ginn a Keefer a Verkeefer hätten aner Interêten. Dat wier och tëscht den Entrepreneuren an de Promoteuren esou.

De Virworf vun der Handwierkerfederatioun, datt de Staat géing selwer Terraine blockéieren an net de Privatsecteur, dat wier e "klassesche Reproche", sou de Franz Fayot weider. D’Konkurrenzautoritéit, déi sech op Etüde vum Fuerschungszenter LISER berifft, huet jo gewisen, datt de gréissten Deel vum Bauland an den Hänn vu just e puer Privatleit ass an déi selwecht Leit géing een an de Promotiounsfirmen erëmfannen. Am selwechten Otemzuch seet de Franz Fayot awer och, datt d’Prozeduren, déi ze laang daueren, d’Zeréckhale vun Terraine géinge quasi provozéieren. Den LSAP-Minister seet, dowéinst misst een de Bréif vun der Handwierkerfederatioun nuancéieren: "Et ass en Ensembel vu Problemer, déi beienee kommen".

De Franz Fayot huet och un d'Hëllefsmesurë vun der Regierung fir de Bausecteur erënnert, fir de Virworf net gëllen ze loossen, de Staat géing näischt maachen an den Invest onattraktiv maachen. Et wier awer kloer, datt een nach vill méi misst maachen: "De Kär vum Problem läit doranner, datt d’Wunnengen nach ëmmer ugesi ginn ewéi ee Maart, mat deem ee Sue ka maachen an aus deem Etat d’Esprit musse mer erauskommen". Fir de Logementsproblem ze léisen, misst een um Niveau vun de Margen "méi agräifen".