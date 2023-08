Wéi d'Police mellt, koum et e Mëttwoch am Nomëtteg, respektiv owes zu zwee Virfäll mat Onéierlechen. A béide Fäll ginn Zeie gesicht.

Géint 15.45 Auer koum et an der Rue Munchen-Tesch zu Weimeschkierch zu engem Accident. E Mann war do mat senger E-Trottinette vum Park Laval a Richtung Rue Auguste Laval ënnerwee an huet do missen engem Hindernis auswäichen a gouf gläichzäiteg vun engem däischtere Gefier iwwerholl. De Mann op der Trottinette koum net méi aus de Féiss an ass gefall. Den Automobilist ass a Richtung Rue Auguste Laval weidergefuer.

An deem Zesummenhang sicht d'Police no Zeien. Sämtlech Informatioune si fir d'Stater Police um (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail op Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.

Méi spéit koum et dann zu engem Abroch an en Auto an der Uelzechtstrooss zu Colmer-Bierg. Wéi d'Police präziséiert, muss et tëscht e Mëttwoch 19 Auer an en Donneschdeg de Moie 6.50 Auer geschitt sinn. De Won stoung zu deem Zäitpunkt an enger Garagenafaart. Geklaut goufen e puer Géigestänn.

Och hei ginn Zeie gesicht. All Informatioun ass fir de Policebüro vu Miersch um (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail op police.mersch@police.etat.lu.