Den F91 muss der Adem, respektiv dem Guy Hellers eng sechsstelleg Zomm zoukomme loossen, dat huet e Geriicht elo definéiert.

Sechs Joer huet déi ganz Affär viru Geriicht tëscht dem Guy Hellers an dem F91 Diddeleng gedauert.

Am Juni 2016 hat de fréiere Futtballnationaltrainer, ëm déi Zäit Sportdirekter zu Diddeleng, de Stull beim F91 virun d'Dier gesat kritt. Als Grond huet de Veräi vum deemolege Mäzen Flavio Becca uginn, datt de Poste vum Sportdirekter iwwerflësseg gi wier.

An 1. Instanz an och am Appell huet d'Geriicht e klore Licenciement abusif géint de Futtballveräin aus der Forge du Sud ausgeschwat. Lo huet e Geriicht dann och de Montant vun der Entschiedegung definéiert.