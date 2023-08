An der Moyenne hunn d'Leit zejoert 36 Iwwernuechtunge fir 163 Euro gemaach an dat zu 92 Prozent an touristeschen Destinatiounen an Europa.

Bei de Geschäftsreese waren et 5 Iwwernuechtunge knapp 360 Euro de Kapp. Och hei goung d'Rees bal ëmmer op eng europäesch Destinatioun. D'Hallschent vun de Geschäftsreesen net méi wäit wéi een Nopeschland. Den Tourismus zu Lëtzebuerg an Zuelen: Zejoert sinn iwwer 1,16 Millioune Leit an de Grand-Duché gereest. Et gouf eng 2,8 Milliounen Nuitéeën. 2021 huet den Tourismus 0,76% vum PIB ausgemaach. 2020 hunn iwwer 38.000 Leit am Lëtzebuerger Tourismussecteur geschafft. Hei sinn d'Detailer vum Tourismus an Zuelen (Editioun 2023)