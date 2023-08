Déi meescht dovunner - 48,3% - goufen an de General orientéiert, de fréieren Technique. Ronn 39% ginn an de Classique.

An eppes iwwer 12% an de Preparatoire. 0,3%, respektiv 18 Schüler, hänken nach e Joer un de Cycle 4 drun.

D’Decisioun vun der Orientatioun vun de Schüler duerch d’Enseignanten iwwerschneit sech iwwregens zu 99,5% mam Avis vun den Elteren. D’Orientatioun an den Iwwergang vun der Grondschoul an de Lycée fänkt haut méi fréi un an ass en Zesummespill tëscht der Schoul an den Elteren.

Hei dat offiziellt Schreiwes!