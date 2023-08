Am Juli gouf hei am Land 34% manner Gas verbraucht wéi an der Referenzperiod vun de leschte 5 Joer.

Dat huet den Energieministère en Donneschdeg matgedeelt. Op europäeschem Niveau war jo decidéiert ginn, fir 15% Gas ze spueren, fir den nächste Wanter ze preparéieren an d'Versuergungssécherheet ze garantéieren. Lëtzebuerg ass do besser wéi de Minimum, dee gefrot ass. PDF: Schreiwes vum Energieministère Links PDF: Schreiwes vum Energieministère