Dat sinn déi aktuell Previsioune vum Statec. Déi nächst Indextranche kéint fir de September dëst Joer fälleg ginn.

Allerdéngs ass et méiglech, dass dës Tranche eréischt am Oktober fält, wann d'Inflatioun dëse Mount August ënner 4,1 Prozent bleift. Donieft misst och am 3. Trimester 2024 eng weider Tranche fälleg sinn, sou heescht et vum Statec.