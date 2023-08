Bis 2025 leeft de Projet "Youth and Work". Et geet drëms, jonke Leit ze hëllefen, eng Aarbecht ze fannen.

Et wär virun allem schwiereg fir Jugendlecher, déi just aus der Schoul wieren. Dacks géif nämlech Erfarung gefrot ginn, fir en Job ze kréien. Wärend 6 Wochen hunn elo eng 12 Jugendlecher un dësem Projet vu "Youth and Work" deelgeholl. A fir ee vun de Kandidaten hat dëse Projet scho Succès. De Alessandro Macchini huet en CDD ugebuede kritt.

Iwwer e Coaching wëllen déi Responsabel vu "Youth and Work" deene Jonke bei hiren Demarchen hëllefen.

D'Participante goufen um Enn vun hirem Stage och mat engem Certificat ausgezeechent.