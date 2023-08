211 Forainen aus sechs verschiddene Länner versammele sech nächste Mëttwoch nees um Glacis.

PDF Pressedossier Fouer 2023

Dëst Joer ass d‘Fouer dann definitiv an hirer gewinnter Form zeréck. Anescht wéi zejoert mussen d‘Foraine rëm Standgeld bezuelen. Fir d‘Ouverture en nächste Mëttwoch lafen déi lescht Preparatiounen.

Bei ronn 205 Manègen an Iessbude fënnt een dëst Joer och e puer nei Spiller a Buden um Glacis. Ënnert anerem Spiller, déi méi héich ginn, wéi zum Beispill de Gladiator oder de SkyControl. Och an der Restauratioun huet sech eppes gedoen. De Stater Schäffen, Patrick Goldschmidt:

„An der Gastronomie hu mir och deen een oder aneren neie Stand dobäi a mir hunn och zwee Restauranten, déi ganz nei dëst Joer sinn, déi investéiert hunn, dat ass de Stall an de Stübli, déi mat enger ganz neier Infrastruktur dëst Joer op der Fouer optrieden an och d‘Schwarzwaldhaus huet eng nei Terrasse.“

D'Fouer gëtt opgeriicht (17.8.23) © Danielle Streff Koneczny Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Kanner umelle bei der Police



Och dëst Joer hunn d‘Stater Schäffen zesumme mat der Police d‘Action enfant perdu organiséiert, wou d‘Leit hir Kanner kënnen aschreiwe loossen, wa se op d‘Fouer kommen. D‘Myriam Meyer, Directeure adjointe vun der Stater Police:

„D‘Elteren, respektiv d‘Responsabel, dat kënnen elo och Responsabel vu Crèchen sinn oder vu Foyere sollen iwwert de Site police.etat.lu, iwwer d‘E-Commissariat e Formulaire en ligne ausfëllen. De Moment kritt d‘Kand dee Moment een Identifikatiounscode. A wann d‘Leit da mat de Kanner op d‘Fouer kommen, da solle se virstelleg ginn bei eisem Kommissariat an do kréie se dann dee Sticker oder den Autocollant, wou deen Code dann dropsteet.“

Allgemeng gëtt d‘Sécherheet op der Schueberfouer grouss geschriwwen. Dofir huet sech de Stater Schäfferot eng kloer Linn gesat, esou de Fouermeeschter Laurent Schwaller:

„Dat kucke mer dès le début wann d‘Forainen hir Demande maachen, da mussen se Certificaten ofginn, dass se hir Kontroll gemaach hunn, dann natierlech sur place gëtt dat kontrolléiert vun engem Organisme agrée, déi déi Kontrolle maachen, jee no Geschäft ass dat een aneren Kontroller, mee dat gëtt gemaach, dovu gëtt et ee Rapport an et geet kee Manège oder kee Buttek oder kee Restaurant op, wou Mängel sinn.“

Ween op d‘Fouer wëll, soll de Park&Ride an den ëffentlechen Transport notzen. De Parking Robert Schuman ass nämlech déi ganz Fouer iwwer zou a souwuel um Lampertsbierg wéi och am Pafendall an Rollengergronn muss ee fir Parkplazen bis 1 Auer Moies bezuelen.

PDF Pafendall (Wou kann ee parken?)

PDF Limpertsberg (Wou kann ee parken?)