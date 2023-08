E Sonndeg den Owend gouf eng staark alkoholiséiert Persoun op der Beetebuerger Gare gemellt, déi do randaléiere géif.

Wéinst dem aggressive Verhalen an der Tatsaach, dass en eng Gefor fir sech an anerer duergestallt huet, gouf decidéiert en no enger medezinescher Kontroll an eng Ausniichterungszell ze bréngen, wou en dunn d'Nuecht verbruecht huet.