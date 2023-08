De Kommissariat op der Gare wier temporär zou gewiescht, wéinst enger Serie un Absencen déi een net hätt kéinten virausgesinn.

De Police-Kommissariat op der Stater Gare ass nees operationell. Dat hätt hie vun der Police verséchert kritt, sou schreift et de Policeminister Henri Kox an der mëttlerweil zweeter Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierten Gloden a Mosar. Déi haten hir Fro jo nach eemol geschéckt, well se mat der éischter Äntwert net zefridde waren.

Den Minister Kox gëtt dann och weider Prezisiounen: de Kommissariat op der Gare wier temporär zou gewiescht, wéinst enger Serie un Absencen déi een net hätt kéinten virausgesinn. 4 Beamten aus dem Kommissariat wieren jo an Untersuchungshaft an e puer anerer am Krankeschäin. D‘Missiounen vu der Police am Garer Quartier wieren awer zu all Zäit assuréiert gewiescht, sou heescht et weider.