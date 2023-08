Zu där Conclusioun kënnt op alle Fall d’Meenungsfuerschungsinstitut Quest, dat am eegenen Optrag e Sondage gemaach huet.

Finanzeducatioun bei de Jonken/Dany Rasqué

PDF Sondage vu Quest

Leit bis 35 Joer krute Froen iwwert den Ëmgang mat de perséinleche Finanze gestallt.

Déi grouss Majoritéit, nämlech 85 Prozent vun de Leit, déi gefrot goufen, seet, si géif Finanzkonzepter gäre besser verstoen.

Méi wéi een Drëttel vun de Leit soen, datt se sech iwwerfuerdert fillen vu Froen, déi mat Finanzen zesummenhänken.

Do sinn am meeschte Frae betraff.

Bei de Fraen fillt d'Hallschent sech iwwerfuerdert, bei de Männer sinn et 28 Prozent.

Quest gëtt ze bedenken, datt et och méiglech ass, datt d'Männer sech am Contraire zu de Fraen iwwerschätzen.

Sou oder sou, d'Educatioun spillt eng wichteg Roll.

D'Leit, déi fir dëse Sondage gefrot goufen, gesinn do eng gedeelte Responsabilitéit.

Wéi ee richteg mat Finanzen ëmgeet, misst ee vun den Eltere geléiert ginn, mä am selwechte Mooss och an der Schoul.

D'Schoul schéngt déi Erwaardungen awer zum ganz groussen Deel net z'erfëllen.

Just 21 Prozent vun deene Jonken sinn der Meenung, datt se richteg an der Schoul op d'Gestioun vun hire perséinleche Finanze preparéiert ginn.

Fir Quest ass dat e flagranten Echec vum Educatiounssystem, dee misst sech dru ginn, fir Kanner a Jonken esou fundamental Kompetenzen wéi den Ëmgang mat den eegene Finanzen ze vermëttelen.

An deem Zesummenhang gëtt et e weidert Resultat, dat de Meenungsfuerscher vu Quest Gedanke mécht.

Fir 40 Prozent vun de Leit tëschent 18 a 35 Joer ass e Prêt op der Bank, dee beschte Wee fir sech ze ekipéieren.

Eng vu 5 Persoune fënnt et och an der Rei, fir e Prêt ze maachen an domadder eng Vakanz ze finanzéieren.

Eng Tendenz, déi méi verbreet ass bei deene jéngste Leit, déi gefrot goufen.