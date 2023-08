Wien Enn des Summers an der Stad wëll an d'Piscine goen, deen huet tëscht dem 28. August an dem 10. September eng Optioun manner.

An där Zäit mécht d'Bouneweger Schwämm fir Maintenance-Aarbechten hir Dieren zou, wéi d'Stad Lëtzebuerg en Dënschdeg matdeelt. Weider Informatiounen zu den ëffentleche Schwämmen an der Stad fannt Dir hei.