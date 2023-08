An der Nuecht vun e Méindeg op en Dënschdeg ass et an der Stad an zu Diddeleng zu Iwwerfäll komm, zu Péiteng huet ee Vollert Probleemer gemaach.

E Méinden hu sech am spéide Nomëtteg zwee Männer bei der Police gemellt, well si an der Stater Rue St. Ulric vu véier Jugendlechen iwwerfall gi waren. Déi Jonk wieren op si duerkomm an hätten no enger Zigarett gefrot. Een huet dobäi probéiert, engem vun den Affer säi Rucksack ze klauen, mee de Mann huet sech gewiert. Doropshin huet ee vun deene Jonken d'Männer mat engem Messer bedreet. D'Affer goufe vun deene véier Jonke geschloen an hir Wäertsaachen ofgeholl. Eng Sich no den Täter huet näischt bruecht.

Zu Diddeleng krut dann owes ee Jugendleche vun anere Jonken op enger Bushaltestell an der Géigend vun der Gare eng Kette vum Hals gerappt. Och hei ass d'Sich negativ ausgefall. A béide Fäll goufen Ënnersichungen an d'Weeër geleet.

Zu Péiteng gouf der Police eng alkoholiséiert Persoun gemellt, déi an engem Café an der Route de Luxembourg déi aner Cliente belästege géing. Wéinst sengem aggressive Verhale gouf de Mann an d'Ausniichterungszell bruecht.