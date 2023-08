Beim Accident um Dënschdeg géint 13.25 Auer gouf e Mann, deen a Richtung Frankräich ënnerwee war, uerg verwonnt.

De Motocyclist ass aus net gekläerter Ursaach an enger Rietskéier op d'Géigebunn an duerno an e e Schëld gerannt. Hie koum an d'Spidol.