E Méindeg de Moie kuerz no 8 Auer ass et an der Rue Clairefontaine zu Dikrech zu engem Accident komm, bei deem zwou Persoune verwonnt goufen.

Wéi am CGDIS-Bulletin ze liesen ass, gouf eng Persoun ugestouss. Zwou Ambulanzen aus der Nordstad, den Ettelbrécker SAMU an d'Pompjeeën Nordstad goufen an den Asaz geruff. Kuerz virun 10.30 Auer huet et dann zu Bartreng an der Lëtzebuerger Strooss gerabbelt. Zwee Autoe waren implizéiert. Eng Persoun gouf verwonnt.