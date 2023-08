Dëse gouf den 21. August zu Hoen fonnt. D'Police geet dovunner aus, datt e geklaut gouf.

Et handelt sech beim Vëlo ëm e Gefier vun der Mark "Orbea", Modell "Wild" an en huet en Elektromoto vu "Bosch". De Besëtzer ka sech bei der Police vu Capellen mellen, dat via Telefon um (+352) 244 30 1000 oder per Mail op Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu.