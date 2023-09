D'Unhänger vun deene verschiddene Parteien ënnerscheede sech deels däitlech vuneneen. Ma et gëtt awer och eng Partie generell Entwécklungen.

Op 228 Säite beschreift d'Etude POLINDEX d'Walverhalen an deene leschte Joren zu Lëtzebuerg. Ee groussen Deel vum Sondage beschäftegt sech mat der Fro nom soziodemographesche Profil vum Wieler. Kann een da soen, datt et dee klassesche Lëtzebuerger Wieler gëtt?

Polindex: Wien ass de Lëtzebuerger Wieler?

Nee dat kann een net wierklech, d'Unhänger vun de Parteie sinn op mannst, wann net esouguer nach ee Krack méi ënnerschiddlech wéi déi verschidde Parteien selwer, dat heescht et gi Gemeinsamkeeten awer och grouss Ënnerscheeder. Sou beispillsweis bei der Hierkonft. D'DP ass am internationalsten opgestallt. Bal 35 Prozent vun de liberalen Unhänger sinn net am Grand-Duché gebuer, ronn 30 Prozent hunn déi duebel Nationalitéit. Bei deenen, déi am Ausland gebuer goufen, fält op, datt déi, déi ursprénglech aus der Belsch a Frankräich kommen, iwwerrepresentéiert sinn. Vun den Analysten ass et d'Umierkung, datt dee Fait duerchaus een direkten Impakt op d'Performance vun der DP am Walbezierk Zentrum kéint hunn. D'Piraten, déi Lénk an d'CSV hunn iwwerdeems déi meeschte Wieler, déi och zu Lëtzebuerg gebuer sinn.

Wat d'Opdeelung no de Geschlechter ugeet sinn d'Unhänger vun deene Gréngen, der ADR an de Piraten am männlechsten. Bei deene Gréngen ass et fir d'éischte Kéier zanter 2009, datt méi Männer wéi Frae sech zu hinne bekennen. Si sinn iwwerdeems och déi eenzeg Partei, wou een Deel vun den Unhänger uginn huet, weder Mann nach Fra ze sinn. Mat bal 60 Prozent fanne sech kloer am meeschte Frae ënnert den Unhänger vun deene Lénken.

Dat si lo zwou interessant Kategorie vu Wielertyypen erausgegraff. Mee ginn et dann och vläicht e puer generell Changementer an der Zesummesetzung, déi een an de leschte Jore beobachte konnt?

Jo, dem Politologe Philippe Poirier vun der Universitéit Lëtzebuerg no ginn et der dräi. Als éischt nennt hien de Fait, datt den Undeel vun den héische Revenuen zanter 2009 ëmmer weider an d'Luucht geet. Grad mat Bléck op d'Nopeschlänner wier déi Entwécklung remarkabel. Dat hätt zur Konsequenz, datt engersäits ekonomesch Froen ëmmer méi an de Mëttelpunkt géinge réckelen, ma anerersäits awer och ...

"Ce qu'on appelle de conservatisme social, ou de conservatisme du bien-être. C'est-à-dire par exemple une conception de l'environnement, non pas au niveau mondial, mais dans mon quartier. L'environnement c'est la nature, la sécurité etc. dans mon quartier. "

Eng weider Verännerung gëtt et dann och um Niveau vun de Beruffer, an deenen d'Wieler aktiv sinn.

Et ass jo gewosst, datt zu Lëtzebuerg proportional zur Populatioun zimmlech vill Leit an der Fonction publique schaffen. Ma och wann et lo net direkt eng Penurie an deem Secteur ze befierchten ass, ass d'Aarbechtswelt am Grand-Duché awer am gaange méi divers ze ginn.

"Le poids de la fonction publique ou du secteur parapublique il est toujours majoritaire, mais il est en retrait. Et ça, c'est la deuxième fois depuis 1999, la première fois était en 2018. Et là aussi ça peut avoir des conséquences notamment dans la cironsciption Centre voir Sud. "

Als drëtte Verännerung nennt de Philippe Poirier dann nach de Fait, datt de Logement als Thema nach weider u Bedeitung gewonnen huet an d'Wieler hire Choix dono ausriichten, wéi enger Partei se an deem Beräich Kompetenz zouschreiwen.

Et ass dann och nach de Constat, datt d’Lëtzebuerger een zimmlecht zolitt Vertrauen an déi demokratesch Institutiounen hei am Land hunn, woubäi se déi europäesch ee gudde méi skeptesch gesinn. De Prozess vun der Sekularisatioun géing iwwerdeems weidergoen, och dat kéint een Impakt op d’Walresultat hunn.

De POLINDEX gouf vun der Universitéit Lëtzebuerg an der Ilres am Optrag vun der Chamber duerchgefouert.

POLINDEX, déi ganz Etude