Tëscht dem Gaasperecher Kräiz an der Sortie Sandweiler/Hamm ass ee Camion an d'Mëttelplank gefuer.

Dobäi huet de Camion och ee Panneau vum CITA erwëscht an mat ewechgeholl. Dee läit elo deels op der Géigespuer.

D'Autobunn ass den Ament a béid Richtunge komplett zou an et staut sech iwwer Kilometer. Et soll een d'Streck groussraimeg evitéieren an un d'Rettungsgaass an der Mëtt denken. Ënnert anerem ee Rettungshelikopter war op der Plaz.

RTL-Informatiounen no kéint d'Autobunn nach eng Rei Stonnen zou bleiwen. D'Police ass am gaangen, d'Autoen z'evakuéieren. Si ginn am Contre-sens vun der A1 op d'Diddelenger Autobunn geleet, an da bei eng Sortie guidéiert.

Duerch déi komplett Fermeture vun der Autobunn verlagert sech de Stau antëscht op aner Plazen. Och op der A6 a Richtung Gaasperecher Kräiz geet et net weider, dat vum Zéissenger Käiz un. Op der N2 geet et em Beräich vum Rond-point Iergäertchen méi lues.