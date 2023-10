Wie gëtt nächste Premier? D'Course ass komplett op an all d’Politiker sinn am Dauerasaz.

Mä wat ënnerscheet d'Favoritte Bettel, Lenert ,Tanson a Frieden vuneneen? Wat sinn hir Visiounen, hir Aart a Weis a wéi ee Premier wiere si a kenne si d'Suerge vun hire Wieler? Fënnef Deeg virun de Wale stelle sech déi 4 Spëtzekandidaten de Froe vun de Leit. Rendez-vous ass en Dënschdeg den Owend géint 20 Auer, direkt nom Journal, op dëser Plaz an op RTL Tëlee Lëtzebuerg. Mir hunn an dëser Walcampagne scho vill Propose vun de Parteien héieren. En Dënschdeg geet et ëm är Suergen. Mir haten en Appell um Internet lancéiert a kruten och ganz vill Réckmeldungen. Den Owend mussen déi 4 Spëtzekandidate sech de Froe vu verschiddene Generatioune vu Bierger stellen.