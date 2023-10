Dëst gouf e Méindeg de Moien op engem ausseruerdentlechen Kongress decidéiert.

D'Decisioun geet zréck op Diskussiounen aus dem Joer 2019, wou allerdéngs dovu riets war, datt eréischt Enn 2024 gekuckt géif ginn, ob de Landesverband definitiv an den OGBL integréiert géif ginn.

Ma well d'Sozialwalen nächst Joer am Mäerz sinn, huet den Exekutivcomité vum Landesverband den Datum no vir geréckelt.

Hei de Presse-Communiqué vum OGBL an dem Landesverband am PDF.