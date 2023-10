Dat huet den Observatoire fir Klimapolitik, kuerz OPC, den Donneschdeg de Moie bei der Presentatioun vun hirem Joresrapport ënnerstrach.

De Rapport wier an engems och eng gutt Geleeënheet, fir der neier Regierung eng Partie wichteg Messagë mat op de Wee ze ginn, huet de President vum OPC, den Andrew Ferrone, betount. Ënnert anerem wënscht den Observatoire sech e Klimabeoptraagten, deen ënnert dem Premier schaffe soll.

Donieft sollt de Klimabiergerrot permanent agesat an ausgebaut ginn. An de Schoulen, mee och bei de Staatsbeamte misst méi op d'Educatioun a Punkto Klima gesat ginn. Et bräicht een dem OPC no och eng Strategie fir de ganze Finanzsecteur mat konkreten Ziler, fir datt och dee méi resilient an nohalteg gëtt.