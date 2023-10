Zu Senneng gouf um Donneschdeg weidergeschafft, ugefaange mam Rapport vun diversen Experten iwwer d'Staatsfinanzen an déi ekonomesch Perspektiven.

Dat heescht, dëst waren Reunioune mat ënner anerem Vertrieder vum Finanzministère, dem Statec, der CSSF an der CNS.

Um Freideg sinn d'Adem, d'Rout Kräiz an d'Caritas um Programm. E Méindeg dann sinn et Rendez-Vouse mat de Gewerkschaften, der UEL, dem Mouveco an dem Nohaltegkeetsrot.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué : Négociations de coalition au château de Senningen

Communiqué par : Service information et presse du gouvernementEn date du 12 octobre et sur invitation du formateur Luc Frieden les délégations du CSV et du DP se sont réunies en assemblée plénière au château de Senningen pour entendre des rapports de divers experts sur la situation des finances publiques luxembourgeoises et sur les perspectives économiques.

Dans ce contexte, les délégations ont eu des entrevues avec les entités suivantes:

• Ministère des Finances et l'Inspection générale des Finances (IGF):

- Nima Ahmadzadeh, directeur de l'IGF

- Bob Kieffer, directeur du trésor

• Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC):

- Dr Serge Allegrezza, directeur du STATEC

- Tom Haas, modélisation et prévisions, STATEC

• Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et Commissariat aux assurances (CAA):

- Claude Marx, directeur général de la CSSF

- Thierry Flamand, président du CAA

• Inspection générale de la Sécurité sociale (IGSS) et Caisse nationale de Santé (CNS):

- Monsieur Tom Dominique, directeur de l'IGSS

- Monsieur Christian Oberlé, président de la CNS

Pour la prochaine séance plénière du vendredi 13 octobre 2023, le formateur a invité les entités suivantes:

• Agence pour le développement de l'emploi (ADEM)

• Croix-Rouge luxembourgeoise et Caritas Luxembourg

Pour la séance plénière du lundi 16 octobre 2023, les rendez-vous suivants ont été fixés:

• OGB-L, LCGB et CGFP

• UEL

• Mouvement écologique et Conseil supérieur pour un développement durable (Nohaltegkeetsrot)