E Sonndeg gouf d'Police op de Potaschbierg geruff, well en Zeie gesinn hat, datt Waffen an enger Camionnette léichen.

D'Gefier gouf a Verbindung bruecht mat engem Awunner vu Gréiwemaacher. De Parquet huet eng Perquisitioun beim Mann doheem ordonéiert. Et gouf och en zweete Won duerchsicht. An der Wunneng gouf näischt fonnt, am Auto louch Munitioun.

De 32 Joer ale Mann - deen den Autoritéite bekannt ass - konnt awer e Sonndeg net lokaliséiert ginn. Vum presuméierte Waffebesëtzer huet wärend e puer Deeg all Spuer gefeelt, huet de Parquet e Freideg matgedeelt. E Mëttwoch op Allerhellegen konnt hien awer schliisslech festgeholl ginn. Hie koum bei den Untersuchungsriichter, gouf ugeklot a sëtzt elo an Untersuchungshaft.

D'Section Anti-Terrorisme vun der Police huet d'Ermëttlungen iwwerholl. Et gëllt wéi ëmmer d'Présomption d'innocence.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué du parquet de Luxembourg - Arrestation d'un homme pour transport et détention illégale de munitions et explosifs prohibés

(03.11.2023)Le parquet de Luxembourg a ouvert le dimanche 29 octobre 2023 une information judiciaire contre un homme du chef d'infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et le juge d'instruction a décerné un mandat d'amener en conséquence des faits suivants :

Le même jour, un témoin avait alerté la police en déclarant avoir vu des canons à fusils à l'intérieur d'un véhicule utilitaire avec remorque stationné à Grevenmacher-Potaschberg. Ce véhicule a pu être mis en relation avec un habitant de Grevenmacher. Immédiatement, le parquet en a été informé et il a ordonné une perquisition au domicile de l'intéressé, ainsi qu'une fouille dans une autre voiture. Par mesure de précaution, les unités spéciales de la police étaient sur place et les appartements avoisinants avaient été évacués. La perquisition de l'appartement était sans résultat, mais des munitions et amorces ont pu être retrouvées dans la voiture et ont dû être détruites sur le champ en raison de leur dangerosité.

L'homme, âgé de 32 ans, connu des autorités judiciaires pour d'autres faits, n'avait pas pu être appréhendé dimanche et le véhicule utilitaire avait également disparu. Les recherches de l'Unité spéciale de la police ont été menées depuis lors sans relâche et le mercredi 1er novembre 2023, le fugitif a été retrouvé et arrêté. Le véhicule utilitaire dont il se servait à ce moment-là a été fouillé, cependant sans que d'autres munitions illégales aient été trouvées. Le lendemain matin (02.11.2023), l'homme arrêté a été déféré devant le juge d'instruction qui l'a inculpé et a décidé de sa mise en détention préventive au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff du chef de transport et détention illégale de munitions et explosifs prohibés au titre de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

En l'état actuel et alors que l'enquête qui a été confiée à la Section anti-terrorisme de la police judiciaire doit être approfondie, le parquet n'a pas d'autres informations à communiquer.

Le principe de la présomption d'innocence est rappelé.