Géint 18.55 Auer e Samschdeg den Owend gouf eng Persoun blesséiert, wéi en Auto op der N23 tëscht Rammerech a Kietscht accidentéiert ass.

D'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Rammerech waren op der Plaz.

Ee weidere Blesséierte gouf et dann, wéi en Auto um CR316 tëscht Kauneref an Esch-Sauer accidentéiert ass. Hei waren d'Ambulanz vu Wolz an d'Pompjeeën aus der Stauséigemeng am Asaz.