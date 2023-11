D'Police krut an de leschte Stonnen méi Abréch gemellt. Ënner anerem e Sonndeg an der Nuecht an der Nidderkuerer Strooss zu Suessem.

En Onbekannten hat sech Accès an d'Haus verschaaft andeems hien d'Terrassendier ageschloen hat. Bannenan huet hie sämtlech Zëmmeren duerchsicht a sech da mat Bijouen duerch d'Bascht gemaach. Et leeft eng Enquête. Schonn e Samschdeg de Mëtteg gouf an en Appartementshaus an der Rue Charles Quint zu Märel an der Stad agebrach. Do goufen am Ganze 6 Kelleren opgebrach. Och hei gëtt et eng Enquête. Um Site vun der Police fënnt een Informatiounen, wéi ee sech géint Abréch protegéiere kann.