Déi Fro stoung am Zentrum vun enger zwee Deeg laanger internationaler Konferenz um Belval.

Organiséiert war d'Konferenz organiséiert vum Fonds national de la recherche zesumme mam LISER, dem Luxembourg Institute of Socio-Economic Research. Déi kënschtlech Intelligenz war natierlech e grousst Thema.

Kënschtlech Intelligenz zesumme mat aneren Technologie kéinten der Dr. Christina Gathmann vum LISER no zum Beispill a verschiddene Fäll hëllefen, wou et e Manktem u Personal gëtt, mee et wier sécherlech net d'Léisung Et géif vill Plaze ginn, wou een einfach nach Mënsche brauch. De Manktem u Fachpersonal géif also och weider e Problem bleiwen.