D’Verhandlungsdelegatioune kommen haut nees am grousse Krees zu Senneng beieneen.

Eisen Informatiounen no, ass ee sech op den allermeeschte Punkte schonn eens, an et soll um Enn 15 Ministesch-Poste ginn.

Aller Warscheinlechkeet no, kéint déi nei Ekipp an och de Programm schonn Enn der Woch virgestallt ginn.

De Formateur Luc Frieden mécht haut no de Gespréicher nees e Point-presse.