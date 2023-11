An der Hollerecher Strooss war et een Accident, wou duerno een Alkoholtest gemaach gouf, dee positiv verlaf ass.

De Permis gouf agezunn. Beim Tëschefall blouf et beim Materialschued. De CGDIS hat dëse Virfall e Freideg de Moie schonn an hirem Bulletin gemellt.

An der Avenue de la Liberté war an der Nuecht op e Freideg um 2.35 Auer ee Gefier mat ze héijer Vitess an de falsche Wee iwwer d'Tramsschinnen ënnerwee. De Chauffer hat ze vill gedronk. Ee provisorescht Fuerverbuet gouf decidéiert.