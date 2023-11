Géint 6.15 Auer e Méindeg de Moien hate sech op der RN15 tëscht Ettelbréck an Nidderfeelen zwee Autoen ze pake kritt.

Eng Persoun gouf hei blesséiert. D'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Nordstad waren op der Plaz.

Kuerz no 8 Auer waren dann zwee Autoen an der Rue du 1er Mai zu Esch aneneegerannt. Och hei gouf et ee Blesséierten. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vun Esch waren am Asaz.

E weideren Asaz fir d'Escher Pompjeeë gouf et da géint 10.15 Auer, wéi tëscht dem Rondpoint Raemerich an der Jonctioun Lankelz op der A4 en Auto gebrannt huet. Hei ass et beim Materialschued bliwwen.