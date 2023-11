An enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der LSAP betount de Police-Minister Léon Gloden, datt den Alerte Niveau 2 vum Plan vigilant bäibehale gëtt.

Eng gewëssen Onrou gouf et a verschiddenen Südgemengen, wou e rezenten Courrier vun der Police net ganz gutt opgeholl gouf.

An deem Bréif, deen d'Minetter Gemengen vun der Regionaldirektioun vun der Police kruten, heescht et, datt d'Gemenge misste bei Chrëscht- a Wantermäert oder aneren Evenementer, wou vill Leit beienee kommen, speziell Sécherheetsmesuren huelen, sou wéi zum Beispill "cibléiert Fouillen" bei der Entrée vun de Mäert. An enger urgenter parlamentarescher Fro hate sech duerfir d'LSAP-Oppositiounspolitiker Closener a Biancalana un de Police-Minister adresséiert an ënnert anerem gefrot, wéi eng Instanz déi gefuerdert Sécherheetsmesuren sollt iwwerpréiwen a firwat d'Gemengen esou spéit an d'Bild gesat gi sinn.

De Minister Gloden äntwert, datt d'Police u sech just wollt verschidden Sécherheetsmesuren rappelléieren, an datt den Alerte-Niveau 2 vum Plan vigilant onverännert bleift. Dëse Niveau geet vun enger "mëttler" Gefor aus, wou eng terroristesch Attack reell, mee abstrakt ass. De Plang vigilant gesäit 4 verschidden Niveauen vun Terror-Menacen fir.

De Sécherheetsdispositif deen d'Gemengen fir Chrëschtmäert virgesinn, gëtt net am Virfeld vun der Police kontrolléiert, och bleift et bei den üblechen preventiven Patrullen, wéi et och déi lescht Joren de Fall war.

De Minister Gloden wëll dann och, datt et an Zukunft keng Mëssverständnesser tëscht der Police an de Gemengen gëtt a promouvéiert duerfir eng pro-aktiv Kommunikatioun, déi och an de richtegen Delaie sollt geschéien.