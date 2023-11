Wéi et heescht, soll et an engem Haus beim Päerdsstall Kempemille gebrannt hunn.

Ronn 30 Pompjeeë sollen am Asaz sinn. D'Feier selwer ass mëttlerweil aus, ma fir ze verhënneren, dass d'Feier nees ugeet, misst den Daach vum Gebai opgemaach ginn. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.