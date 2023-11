D'Verfassungsgeriicht huet déi viregt Woch entscheet, datt de Verdeelungsschlëssel vum Gemengendotatiounsfong net verfassungskonform war...

Dat op d'mannst an de Joren 2017 an 2018, op déi sech d'Urteel bezitt. Dee Gemengendotatiounsfong gouf mat der Reform vum Gemengefinanzéierungsgesetz 2016 agefouert an dobäi goufen nei Krittären fir d'Verdeelung vun de Suen un d'Gemenge festgehalen.

D'Gemenge Leideleng a Nidderaanwen sinn domat net averstanen. Dobäi geet et ëm de Krittär vun der "Population ajustée", dee beaflosst, wéi vill Suen d'Gemenge kréien a bei deem d'Gemengepopulatioun duerch d'Bevëlkerungsdicht an de Statut vun der Gemeng als Centre de développement et d'attractivité ugepasst gëtt.

Déi zwou Gemengen sinn der Meenung, datt dee Krittär vun der "Population ajustée" si benodeelegt. Op Nofro sot de Buergermeeschter vu Nidderaanwen, Fred Ternes, datt seng Gemeng 2,5 Milliounen Euro d'Joer méi géing kréien, wann einfach déi reell Populatioun als Berechnungsgrondlag geholl géif, net déi ajustéiert. De Leidelenger Buergermeeschter Lou Linster kënnt mat senge Servicer op e Chiffer vun 5,6 Milliounen Euro fir d'Joren 2017 bis 2022.

Déi nei Krittären ware bei der Reform 2016 an engem Reglement grand-ducal festgehale ginn. Wann et ëm d'Finanze vun de Gemenge geet, missten d'Reegelen awer kloer an engem Gesetz festgehale ginn, esou d'Konklusioun vun de Verfassungsriichter. E Reglement grand-ducal géing deemno als gesetzlech Basis net duer.

Dëst ass nach keen definitiivt Urteel, well et op Ufro vum Verwaltungsgeriicht geholl gouf, wou d'Gemenge Leideleng an Nidderaanwen Recours géint d'Gemengefinanzéierungsgesetz gemaach hunn. Deemno muss elo mol d'Verwaltungsgeriicht selwer eng Decisioun huelen, wat déi Recoursen ugeet.

Déi zwou Gemengen hunn och Recourse fir d'Joren 2019 an 2020 beim Verwaltungsgeriicht gemaach. Ma do kruten si, op mannst scho fir d'Joer 2019, an éischter Instanz Onrecht. Dat well d'Krittären fir d'Verdeelung vun de Suen aus dem Gemengendotatiounsfong dat Joer an e Gesetz opgeholl goufen. Si hunn awer Appell gemaach a fechten déi Decisioun an zweeter Instanz un.