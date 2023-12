Géint 1 Auer e Sonndeg de Moie si Policebeamten zu Déifferdeng op e Mann getraff, dee mat sengen Hänn op de Capot vun engem Auto ageschloen huet.

Kuerz drop ass de Besëtzer op d'Plaz komm. Et huet sech erausgestallt, datt béid Männer kuerz virdrun eng Kläpperei haten. A Presenz vun der Police sinn déi zwee nees a Sträit geroden. Well se allebéid ënnert Alkoholafloss stoungen, hu se d'Nuecht missen am Arrest verbréngen.