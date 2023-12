Wéi et am Schreiwes vu MeteoLux heescht, wier e Méindeg am Süde bis zu 2 Zentimeter Schnéi ze rechnen, am Norde esouguer bis 4.

An der Nuecht op e Méindeg kënnen d'Temperature op bis zu -3 Grad erofgoen. Am Dag wäert et moies vereenzelt zu Schnéi kommen, deen awer am Laf vum Dag zu Reen iwwergeet, wann d'Temperaturen op bis 5 Grad klammen. En Dënschdeg wäert et dann och bei bis zu 5 Grad ëmmer nees zu Schauere kommen. E Mëttwoch an en Donneschdeg ass mat ville Wolleken ze rechne bei ronn 3 bis 4 Grad, an en Donneschdeg den Owend soll et nees méi naass ginn.