Wéi d'Police mellt, koum et e Freideg zu e puer Fäll, wou a Butteker geklaut gouf. Een Onéierlechen hat net kooperéiert.

E Freideg am Nomëtteg krut d'Police gemellt, dass an engem Buttek an der Rue du Fossé an der Stad eng Persoun geklaut hätt. De presuméierten Täter war vun engem Sécherheetsbeamten gestallt ginn. Wéi d'Police op der Plaz de Mann duerchsiche wollt, huet dësen awer ugefaangen sech de Batti ze stellen.

De Mann ass fir d'éischt rosen ginn, huet d'Poliziste beleidegt an huet sech dono géint si gewiert. De Onéierleche gouf immobiliséiert. Dobäi huet hie n nach versicht op d'Beamten ze späizen, mat Féiss ze rennen an ze bäissen.

Well hie staark alkoholiséiert war an eng Gefor fir sech an anerer duergestallt huet, koum hien an Arrest an hie krut nach e Protokoll dobäi.

Géint 16.30 Auer krut d'Police e Brigang an engem Buttek an der Avenue de la Gare gemellt. Den Täter war vum Personal gestallt ginn an hie koum dono op de Policebüro. Do gouf hien duerchsicht an et goufen zousätzlech nach iwwer 100 Gramm Marihuana séchergestallt. Et gouf protokolléiert.

Client wollt net bezuelen

An engem Bistro op der Place Sts. Pierre et Paul zu Hollerech koum et e Freideg am Nomëtteg och nach zu engem Fall vu Kierperverletzung. Dat nodeems e Client refuséiert hat, säi Gedrénks ze bezuelen. Wéi hie vun enger Mataarbechterin gebiede gouf, de Bistro ze verloossen, huet hien zougeschloen. D'Fra krut eng mat der Fauscht.

Den alkoholiséierte Mann krut dono Besuch vun der Police a koum mat op de Büro, wou hien de Rescht vum Dag konnt an Arrest verbréngen. D'Fra koum fir eng Kontroll an d'Spidol.