RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vum Minister empfaangen Pompjeeën, déi bei Bëschbränn a Gironde (F) am Asaz waren, nees zu Lëtzebuerg

RTL Lëtzebuerg
15 Lëtzebuerger Pompjeeë sinn aus der Gironde zeréck. Véier Deeg laang hu si am Südweste vu Frankräich gehollef, nodeems méi wéi 42.000 Hektar Bësch verbrannt waren.
Update: 05.08.2026 19:59
Pompjeeën, déi bei Bëschbränn a Gironde (F) am Asaz waren, nees zu Lëtzebuerg
15 Lëtzebuerger Pompjeeë sinn aus der Gironde zeréck. Véier Deeg laang hu si am Südweste vu Frankräich gehollef, nodeems méi wéi 42.000 Hektar Bësch verbrannt w

Kuerz virun Hallefnuecht sinn d’Gefierer an der Kasär ukomm. E Mëttwoch de Mëtte gouf d’Material kontrolléiert, gebotzt an nees prett fir den nächsten Asaz gemaach. Fir d’Pompjeeë war et en Asaz an enger Dimensioun, déi si vun doheem net kennen.

"D’Envergure, dat war definitiv beandrockend. Awer, wat mech am meeschte markéiert huet, ass d'Solidaritéit an d'Resilienz vun de Leit do ënnen", seet de Jérôme Glesener vum CIS Suessem-Déifferdeng. D’Awunner hätten d’Ekippe ronderëm d’Auer ënnerstëtzt a fir si gekacht. D’Aarbecht war kierperlech an emotional ustrengend. Schläich hu missen duerch de Bësch gezu ginn, d’Temperature waren héich an d’Nuechte kuerz.

"Et war belaaschtend, engersäits natierlech op deem emotionalen Niveau, mat deem wat een alles gesinn huet", seet de Max Delvaux, Offizéier am CIS Suessem-Déifferdeng. D’Lëtzebuerger hunn enk mat Pompjeeën aus dem Departement Moselle zesummegeschafft. Dobäi hunn si och nei Asazmethoden kennegeléiert.

De Chef de Mission Jean-Luc Rind nennt virun allem d’Opdeelung vum Asazgebitt a verschidde Secteuren an déi strikt Trennung tëscht gutt accessibele Beräicher an dem Bësch. "Dat ass eng Taktik, déi een och kéint envisagéieren, eng Kéier hei ze iwwerhuelen."

D’Erfarunge sollen elo ausgewäert ginn. Den CGDIS wëll och franséisch Formatiounsprogrammer analyséieren an eventuell un déi Lëtzebuerger Verhältnisser upassen. Fir den Inneminister Léon Gloden huet d’Missioun gewisen, datt de CGDIS bannent kuerzer Zäit en Asaz am Ausland organiséiere kann. "Mir hunn d’Ekipement, mir hunn d’Manpower, mir hunn de Know-how."

Lëtzebuerg ass Deel vum europäesche Rettungsmechanissem a kéint och bei weidere Bëschbränn ëm Hëllef gefrot ginn.

© CGDIS

PDF Schreiwes CGDIS

Am meeschte gelies
Centre pénitentiaire Uerschterhaff
Prisonéier schléit Giischtje mat Teller an d'Gesiicht
Police warnt virun Arnaque
Onéierlecher gi sech als Polizisten aus a froen no Wäertgéigestänn
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen start mat dräi Punkten an d'Saison, Ausruffzeeche vu Stroossen
Video
Fotoen
2
15 Méint méi spéit ewéi geplangt
Den neie Minigolf an der Péitruss ass elo fir de Public op
Video
Fotoen
17
Net mam Quad duerch de Schoulhaff
Gemeng Géisdref verbitt E-Trottinetten an aner MVPen op Spillplazen an a Schoulhäff
Weider News
De 5. August 2026 gouf et e Policeasaz am Bamerdall.
N7 war e Mëttwochowend gespaart
Policeasaz am Bamerdall eriwwer
Video
Fotoen
Donau, Rhäin, Loire
An Europa dréchnen d’Flëss ëmmer méi aus, mat Konsequenze fir Lëtzebuerg
Video
Fotoen
TOPSHOT - Members of the Spanish Army's 'Regulares' infantry forces watch a group of migrants near the border post of the Spanish enclave of Ceuta on August 2, 2026.
Yves Cruchten an Tom Weidig
D’LSAP lueft Gestioun vun den Evenementer zu Ceuta, d’ADR net
Audio
Wiessel am Staatsministère
Anne Calteux gëtt nei Direktesch vum Service fir Medien, Konnektivitéit an Digitalpolitik
Eng Persoun blesséiert
CGDIS mellt ee Feier an een Accident e Mëttwoch de Mëtteg
Opgepasst
CMCM mellt nei Phishing-Attack, Memberskaarte mussen net erneiert ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.