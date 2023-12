D'Sensibilitéit huet beim Chamberpresident d'Demande gemaach, datt d'Regierung an der Plenière Stellung bezitt an, datt et dono en Debat gëtt.

Bei där Geleeënheet kéint den Aarbechtsminister Georges Mischo da präziséieren, wéini hie wéilt intervenéieren, heescht et vun Déi Gréng. Beim Diddelenger Produzent vu Plastik-Granulat gëtt zënter 18 Deeg gestreikt. En Accord mat der Direktioun schéngt net en Vue. En Donneschdeg versammele Personalvertrieder a Membere vun der Gewerkschaft OGBL sech um Krautmaart fir op d'Situatioun opmierksam ze maachen. Schreiwes: A toutes fins utiles, veuillez noter qu’une délégation de salariés en grève chez Ampacet ainsi que des représentants de l’OGBL se rendront demain, le 14 décembre, à partir de 13h30, devant la Chambre des députés à Luxembourg pour interpeller les parlementaires sur le conflit social toujours en cours dans leur entreprise (18e jour de grève). Les députés siègent demain en séance plénière à partir de 14h30. Links PDF: Schreiwes vun déi Gréng