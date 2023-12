Mir hunn den neie Kulturminister bei engem Aarbechtsdag begleet.

"Upaken amplaz kritiséieren". Esou kann een dat politescht Engagement vum Eric Thill, Minister fir Kultur a bäigeuerdente Minister fir Tourismus an e puer Wierder resuméieren. Zanter dem 17. November ass säi Büro net méi an der Gemeng zu Schieren, wou de jonken DP-Politiker mat 25 Joer Buergermeeschter gouf, ma am Gebai vun den Terre Rouges.

"Et ass nach ëmmer ongewinnt. An dat wäert och iwwer déi nächst Deeg, Woche, Méint unhalen. […] Een, dee seet, datt ee vun der Gemengepolitik direkt an déi Nationalpolitik, datt dat dat Normaalst, dat Einfachst wier, ech mengen, dat ass gelunn."

U kritesche Blécker huet et net gefeelt, wéi bekannt gouf, dat den Ekonomist, de Ressort vum Kulturminister iwwerhuele géif. Zanter elo 3 Woche sëtzt den Eric Thill op Kontakt an Dialog mat de Leit um Terrain. Et geet drëms, nozelauschteren, iert politesch Weiche gestallt ginn. "Éischt Prioritéit ass elo um Terrain sinn", seet den neie Minister.

Nom Regierungsrot e Mëttwoch de Moie war d’Agenda Mëttes gutt gefëllt, mat virop dem Schlass vu Beefort. 42.000 Visiteuren, dat ass net näischt. An u weiderem Potenzial feelt et net. E Site, op deem sech béid Ressorten, déi den Eric Thill déi nächst 5 Joer beschäftege wäerten, Kultur an Tourismus, d’Hand ginn. "Hei ass e Paradebeispill, wéi ee sech elo déi nächst Woche, Méint, muss Gedanke maachen, wéi ee sou e Site ka valoriséieren."

E puer honnert Meter méi wäit, bei der Äispist, huet schonn den nächste Rendez-vous gewaart. D'Ekipp vum CNDS, der Aarbechtsinitativ, déi ënner anerem derfir Responsabel ass, déi ronn 5.000 Kilometer u Wanderweeër uechter d'Land ze zeechnen.

Um Beeforter Camping gouf et kuerz fir de bäigeuerdenten Tourismusminister d'Geleeënheet, eng nei, ganz beléift Form u Vakanz zu Lëtzebuerg z’entdecken: Kuschel-Iglou an der Natur.

Weider goung et mam Jabel an eng wieder Héichbuerg vu Kultur an Tourismus. Ressorten, déi de Minister, am Regierungsrot verdeedege wäert. "Déi z’erklären, ze verdeedegen", ass d'Zil.

Am Veianer Schlass, der zweet beléiftster Attraktioun vu Lëtzebuerg, hannert dem Beetebuerger Park, hunn sech déi Responsabel vum Tourismus aus dem Norden virgestallt, iert d’Fotoe vum Raymond Clement Faarf, an een u sech éischter typesch groe Wanterdag bruecht hunn, dee lues op en Enn goung. Mat Bléck op en éphémèrt Konschtwierk op der Veianer Staumauer.